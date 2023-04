$!Mujer acusa a Ricardo O’Farrill de agredirla por negarse a tener relaciones

“Cómo cuando me invitaste a ‘salir’ y lo único que hiciste por cuatro horas sin contar el final fue solo hablar sin tener una conversación por qué según tú me estabas instruyendo sobre el arte para que después te dijera ‘oye hagamos otra cosa distinta’” , comenzó a narrar.

Ante el gran escándalo, el comediante colocó en sus redes sociales que, en caso de haber denuncias en su contra, también estaba dispuesto a recibirlas. A lo que una joven no se quedó callada y aseguró que el famoso la habría violentado tras no querer intimar con él en una ocasión.

Según la joven, ambos comenzaron a jugar Mario Kart -un reconocido videojuego-, pero el comediante habría comenzado a insultar a la joven al decirle que no era inteligente y que en realidad no tenía amigos, porque todos solo le hablaban para tener relaciones sexuales con ella.

“(Me dijiste) que desde que me viste me traías ganas, pero que tú respetabas a las mujeres y que nunca las tocarías sin su consentimiento, para después decirme que ya no nos hiciéramos tontitos jugando, que mejor nos comiéramos y cuando te dije que no, me dijiste que me fuera”, explicó la usuaria.

La situación no habría terminado ahí, ya que la internauta contó que cuando esperaba un taxi, O’Farril comenzó a decirle que solo ‘huía de sus problemas’ y posteriormente la joven habría comenzado a defenderse verbalmente.

“Terminaste gritándome desde tu departamento, casi empujándome para que me fuera y hasta el pasillo diciéndome que estaba perdida, porque según tú no sabía que el arte cambia vidas y que me iba a acordar de ti en 40 años y mentándome la madre, así me gritaste hasta que llego el elevador, pero, ¿sabes que también me dijiste y estabas bien aferrado?”, escribió y agregó:

“Que le contara a mis amigas que tú solo me habías invitado hablar de arte y a jugar Mario kart y repetías en varias ocasiones que tú no tocabas a las mujeres sin su consentimiento, pero insistías mucho con eso, ¿qué raro no?”

Después de dichos sucesos, la internauta mostró algunas capturas de pantalla en donde explicó que aparentemente el comediante seguía hostigándola posterior al encuentro.