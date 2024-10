Murió Liam Payne, ex integrante de One Direction, tras caer de un tercer piso en un hotel en Buenos Aires

El mundo de la música está de luto tras la trágica muerte del cantante británico Liam James Payne, ex integrante de la mundialmente famosa banda One Direction, quien falleció hoy tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires. El personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó su deceso en el lugar.

El incidente ocurrió en horas de la tarde en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032. Según el reporte policial, las autoridades recibieron un llamado de emergencia al 911, en el que se informaba sobre un hombre que presentaba un comportamiento agresivo, posiblemente bajo los efectos de drogas o alcohol. Minutos después, personal de la Comisaría 14B llegó al sitio junto con los equipos médicos, pero desafortunadamente, Payne ya había fallecido debido a las lesiones ocasionadas por la caída.

