Final Fantasy x MTG: ¿El crossover más épico en la historia del TCG? Entérate de todos los detalles

¿EL CROSSOVER DEL AÑO?



La colaboración será protagonista en la MagicCon de las Vegas, del 20 al 23 de junio, donde se espera que este crossover supere en impacto de ‘The Lord of the Rings: Tales of the Middle-earth’ o ‘El Señor de los Anillos: Relatos de la Tierra Media’.

Recordemos que fue en 2023 cuando el rapero Post Malone adquirió ‘The One Ring’ o el ‘Anillo Único’ por 2.6 MDD convirtiéndose en la carta más cara (hasta el momento) en la historia de Magic.

Con esta alianza, Magic The Gathering y Final Fantasy nos invitan a revivir momentos inolvidables y a descubrir nuevas formas de disfrutar de estos universos que han marcado la historia de los videojuegos y los juegos de cartas.

¿Y tu que esperas de esta colab entre MTG y Final Fantasy? ¿Podría ser más épica que TLOTR?

Muchos fans piensan que si, yo en realidad creo que nada le podría ganar a ‘The One Ring’ que ya nos gobierna a todos.