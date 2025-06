Julio Gaona busca ser el mejor coahuilense en la 21K Coahuila 2025

“Me siento en excelente forma física y mentalmente. Esta edición de la 21K es especial , representa una nueva etapa para mí. No solo quiero mejorar mi marca, también quiero que se note el avance que he tenido como atleta” , afirma con seguridad.

“El cambio ha sido completo. La metodología del profe Rodolfo es muy diferente. Trabajamos velocidad los lunes, miércoles y viernes; en las tardes hacemos trotes regenerativos. Los martes y jueves tenemos carga de fondo, con sesiones matutinas de 15 kilómetros y otras de 8 a 10 por la tarde. Los sábados corremos distancia larga y los domingos hacemos cuestas en El Ocotal o vamos al Faro”, describe Julio. “Sin duda, lo más pesado no es el entrenamiento, sino el traslado: puedes tardarte de hora y media a dos horas y media para llegar a la pista, dependiendo del tráfico”.

Más allá de la exigencia física, Gaona ha tenido que adaptarse emocional y logísticamente a una rutina distinta. Vivir lejos de casa, administrar los tiempos entre el entrenamiento y el descanso, y mantener una alimentación adecuada en un entorno nuevo son solo algunos de los retos que ha enfrentado.

La posibilidad de ser el mejor saltillense en la 21K no es algo que lo presione. Al contrario, le brinda una razón más para exigirse al máximo. “La competencia va a estar muy buena. Hay corredores locales muy fuertes, pero creo que la preparación es la clave. Quien esté mejor física y mentalmente tendrá ventaja. A mí me motiva esa expectativa, no me asusta”, dice.