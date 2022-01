¿Murió Mia Khalifa? estas son las noticias sobre su misteriosa desaparición en redes sociales

¿Qué pasó con Mia Khalifa ? Recientemente el perfil de la influencer en Facebook cambió a un perfil ‘ In memoriam ’. Pero ¿qué significa eso?

Algunos acusan que esta actualización de su perfil es un hackero o un rumor malintencionado, sin embargo esta no sería la primera vez que ocurre un ‘ataque’ similar en contra de la ex actriz.

En esta red social se puede ver el último posteo que se realizó en el mes de agosto de 2021, por lo que usuarios y seguidores comenzaron a comentar al respecto a los rumores de la muerte de la ex actriz de cine para adultos.

“Muy impactante, Mia Khalifa se suicida. RIP #miakhalifa”, fue el mensaje que inició los rumores de su muerte en 2020, a lo que ella respondió con humor lo siguiente:

“Por favor, no creas que no estoy al tanto de cad uno de mis amigos que no han enviado flores de condolencia todavía”, dijo.

También en 2015 su cuenta de Instagram fue hackeada por piratas digitales que la tuvieron algo más de un año en su poder sin permitirle a la actriz actualizarla. Los ‘piratas informáticos’ reemplazaron sus imágenes con una bandera de Arabia Saudita, un símbolo islámico y algunas advertencias a la influencer.