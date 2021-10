Neomadas: Sonidos para dejarse llevar

Desde Monterrey, Nuevo León, conversamos con Neomadas, banda emergente en la escena regia que si bien cuenta con una corta trayectoria, han sabido aprovechar las oportunidades para mantenerse vigentes en un ámbito tan difícil de la música independiente.

De entrada ¿por qué Neomadas?

En el aspecto sonoro y musical, nos gusta estar en constante movimiento, como nómadas musicales, no es algo que hagamos de manera consciente pero por lo general cuando estamos componiendo, no nos limitamos, si en algún momento suena alternativo, experimental, rock, pop, indie, latino, electrónico, etc., seguimos por el camino que la misma canción nos vaya llevando.

Conformados por Tavares (voz), Charlie (guitarra), Robyn (guitarra y teclados), Rodrigo (bajo) y Antero (batería), el quinteto ha compartido escenario con bandas como Disidente, She Wants Revenge, Zurdok de Fer Martz, entre otros, además de ser la banda soporte de Santiago Tavella del Cuarteto de Nos, junto a quien se presentaron en Saltillo.