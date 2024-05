¿Newjeans es copia de Jeans? Grupo de K-pop es acusado de copiar concepto, coreografías y estilo de agrupación mexicana

La controversia ha llevado a los fans del K-pop, tanto en México como en Corea del Sur, a solicitar explicaciones a Min Heejin. Esta situación se vuelve aún más compleja tras las acusaciones de Min Heejin contra HYBE, donde ella había afirmado que todo el concepto de NewJeans era de su completa autoría.

JNS, ANTES JEANS, RESPONDEN A LA POLÉMICA CON UN MENSAJE EN TIKTOK

Aunque el grupo mexicano ya no opera bajo el nombre de Jeans y se ha renombrado como JNS, mantiene a sus integrantes originales: Regina Murgía, Melissa López y Angie Taddei, aunque Karla Díaz se encuentra en un descanso. En medio de la viralización del nombre de Jeans en Corea del Sur debido a las comparaciones con NewJeans, las integrantes de JNS han reaccionado a través de sus redes sociales.

Aunque no han emitido una declaración formal sobre las acusaciones, han compartido publicaciones que sus seguidores interpretan como respuestas indirectas. En TikTok, la cuenta oficial de JNS fue cuestionada acerca de las comparaciones con NewJeans. La respuesta fue: “We love that 90’s come back and reach new generations” (“Amamos que los 90 estén de regreso y alcancen a las nuevas generaciones”).