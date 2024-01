‘Ni sabía quién era’: Santa Fe Klan destapa verdad sobre video con Xóchitl Gálvez

De acuerdo con el rapero, las personas suelen acercarse a él para tomarse una foto, grabar un video, cuando Xóchitl le pidió grabar un clip, este no se negó y accedió amablemente.

En este sentido, Ángel Quezada (Santa Fe Klan), hizo especial énfasis que, en realidad, no conoce a la precandidata y solo le deseó ‘suerte’ por cortesía, pero aclaró que no está enterado de lo que ocurre en el mundo de la política.

“Ni sabía quién era, no, pues, es que así me para la gente de repente y pues le dije ‘suerte’, pero, pues, es que yo no sé de esto”, señaló el cantante entre risas.

La aclaración del rapero dividió la opinión de los internautas, entre quienes acusaban a los políticos de recurrir a tretas para ganar el voto de los jóvenes, mientras que algunos más creyeron que en realidad, Ángel sí sabía que Xóchitl era precandidata.

EL ESCÁNDALO DE SHEINBAUM Y EL TIKTOKER, JAVIER IBARRECHE

Hace un par de meses atrás, miles de usuarios de Twitter hundieron a Claudia Sheinbaum de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por haber invitado al influencer a mirar su documental biográfico.