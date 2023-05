¡Ni te sale! Noche de imitación de Next Drag Saltillo que nos trae un final inesperado

Next Drag comenzó el show de esta semana con el regreso de una vieja participante , misma que tras su ausencia, al subir al escenario, no solo se robó la atención de todos los presentes, Triny Pop , hizo su aparición especial.

Comenzando con un enfrentamiento entre la misma Loto y Calixta, donde la primera hizo su mejor interpretación de Deseos Fav, la segunda no pudo superarlo con su interpretación de Ana Bárbara.

Pese a que Loto es transformista y su especialidad es la cantante, no fue suficiente para las juezas, quienes determinaron que, entre ambas, era ella el puntaje más bajo y que quedaría en riesgo de eliminación.

En el segundo enfrentamiento la cosa aumentó de nivel, cuando Freddy Mercury, interpretado por Elissabath, se enfrentó con una Dolly que ser robó la unanimidad de las juezas a la hora de calificar.

Elisabeth nos trajo los clásicos de Queen y nos dio un Freddy Mercury drag, cosa que las juezas le admiraron, después de presentar su número con I Want To Break Free, Killer Queen y We Will Rock You.

Sin embargo, Dolly Valentina como Beyoncé, no solo se llevó toda la atención del público, sino que despertó en Laissa “La Becaria” host y jueza en el episodio, un recuerdo de sus primeras interpretaciones.

Y al final uno de los enfrentamientos que más esperábamos era el de La Nasa y Selda de Venus, con Juan Gabriel y Alejandra Guzmán respectivamente, es que ambas estuvieron dando un buen calibre de show.

La Nasa, quien se presentó con los clásicos de “El Divo de Juárez”, como lo fue Noa Noa, que interpretó con una chaqueta de tipo mariachi color blanca y traía esa misma leyenda atrás.

Sin embargo, las juezas le recriminaron que “es un show de Juanga que se ha visto mil veces. Tiene una discografía enorme, puedes variar mucho tu número”.

Mientras que Selda se presentó un poco blanda en el primer número, en el segundo remontó con espectáculo chispeante, literalmente, cuando a los costados y de su guitarra salieron chispas que iluminaron el lugar.

Tras la presentación de la contienda de la noche, es que las juezas, optaron por darle los puntos ganadores a la Nasa, lo que envió a Selda a la eliminación junto con las otras perdedoras de los combates.