¡Y la que cante! Next Drag Super Star; pierde a una participante fuerte

No obstante, Nasa se encargó de eliminar a Chiki Tita en esta ocasión, ya que, combinando su llamativo espectáculo lleno de brillos y un cambio de look inesperado, conocía la canción de pieza a cabeza y lo demostró.

En el tercer enfrentamiento fue que Elissabath decidió confrontarse a Killer Snake, quien trajo al escenario Bad Romance de Lady Gaga, demostrando Killer que conocía perfectamente la canción, enviando a Elissabath a segunda oportunidad.

Ganando Killer Snake tres a uno con las votaciones de Jaden Lee, Job Star y Giovanna a su favor, mientras el voto de Mac se lo robó Elissabath.

Y en el último enfrentamiento de la primera ronda, Dolly Valentina y Calixta dieron todo de sí para dar el mejor doblaje posible de la canción Chandelier de Sia; sin embargo, no todas ganan y en este caso le tocó perder a Calixta.

Lo anterior debido a que Dolly se ganó la atención de público y juezas, lo que le dio su voto de unanimidad.

SEGUNDA RONDA

Con tan solo dos combates se enfrentaron las eliminadas de la ronda anterior, para que al final se decidiera quienes iban a verse las caras en el doblaje final del episodio.

Comenzando con Elissabath y Chiki Tita Drag, es como la canción de la icónica película The Greatest Showman, This Is Me, le dio muerte a la que era considerada por muchas, la participante más fuerte.

Y con la bendición solo de Job Star y su voto, es como Chiki Tita, se fue al lip sync final, donde se enfrentaría con la perdedora del combate siguiente, dándonos uno de los finales más inesperados de Next Drag.