377,2 millones de dólares. Es la cifra de recaudación que la película de “The Super Mario Bros. Movie”, lanzada el pasado 6 de abril, logró cosechar durante su primer fin de semana en las salas haciéndose con el récord de mejor estreno cinematográfico de una película de animación. Lleva liderando la cartelera desde entonces.

En medio de este éxito Nintendo continúa su racha ahora en el ámbito de los videojuegos, ese donde ya tiene su corona pero que lo mismo no le impide seguir generando grandes experiencias para los jugadores de todo el mundo.

Con el lanzamiento de la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the wild”, que catapultó las ventas de su consola Nintendo Switch en su momento, “Tears of the Kingdom” llegó esta semana con muy buena recepción en la crítica y anticipado entusiasmo por sus fans.