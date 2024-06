‘No era bienvenida por mi culpa’: Dani Flow habla sobre expulsión de su hija del kínder

“ La cancelación llegó en un momento en el que yo no tuve que cancelar shows porque yo ya había tomado ese tiempo para darme un break. Mis vacaciones antes de la cancelación habían empezado un par de días antes, yo estaba en la playa cuando me cayó el madrazo ”, contó.

Explicó que uno de los problemas más grandes que enfrentó, fue la expulsión de su hija en el kínder, debido a que los demás padres de familia presentaran su preocupación.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kinder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones . Me dijeron: ‘oye, los papás están preocupados’. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado”, contó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dani Flow cancelado? Estas fueron las declaraciones que hizo sobre el caso de Rix y Nath Campos (video)

“No era bienvenida, mi hija por mi culpa. Ella ni siquiera sabe, tratamos de que estuviera ajena a la situación. Me abrió los ojos para saber que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. He trabajado en ser en mejor persona y eso va a repercutir en mi familia”, terminó.