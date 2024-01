¡Usted no aprende! Dichos y ofensas contra menores y feministas obligan a Dani Flow a disculparse

“Dije un comentario super desacertado del cual me arrepiento, pero estaba enojado porque vi como estas mujeres le destruían el puesto a dos señoras. No quise decir eso, pero creo que ellas sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo”, expresó.

Sin embargo, hay algo en específico con lo que no comulga: las quemas y destrozos que suceden en las marchas. Incluso, explicó que muchas de las cosas que Flow dijo durante el podcast, como que las llamadas “radicales” no deberían ser consideradas mujeres, fueron hechas desde el coraje ya que había presenciado uno de estos eventos horas antes:

“Yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas q ue no sé; pero, como tal, siempre lo he visto como algo positivo, algo de lo que me gustaría formar parte porque tengo una hija”, dijo el viral cantante en una entrevista y pese a pedir disculpas, aseguró prefiere ser honesto.

¿QUÉ DIJO DANI FLOW?

Pero eso no fue todo, Flow llamó a estas mujeres “delincuentes” y lamentó que, según su criterio, estos actos le resten importancia la lucha: “Ahí es donde yo digo ‘¿qué rollito primavera?’ A mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una ‘delincuente’. Definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros que no tienen la culpa de nada”.

Por último, el trapero aseguró que, si después de esta explicación quieren continuar con la campaña de cancelación en completamente válido, pero prefiere dar su opinión real a quedarse callado: “prefiero que me cancelen y estar tranquilo de haber dicho lo que creo, ser un artista de: ‘hey mi gente, escuchen mi música, aquí estamos con todo en el movimiento’. Yo no soy ese tipo de persona”, finalizó.

Estas nuevas declaraciones dividieron las opiniones de los usuarios, pues, aunque muchos o cuestionaron por demeritar el caso de la influencer, otros pidieron dejar de darle voz; mientras que otros más dijeron no haberse sorprendido debido al contenido de su música, el cual consideran “denigra a las mujeres”.