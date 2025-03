¡No eran rumores! Confirman tensión entre Gal Gadot y Rachel Zegler dentro y fuera de ‘Blancanieves’

Y este sábado trascendió desde Page Six, s egún reportó Reforma que la mala relación entre ambas ya dejó factura, precisamente a muy poco de que la cinta dirigida po Marc Webbr.

“Apoyo a Israel, tú también deberías. El mundo no puede cruzarse de brazos ante estos horribles actos de terrorismo”, escribió la estrella de Wonder Woman, en una publicación de sus redes sociales, tras los ataques del 7 de octubre.

Por su parte, Gadot, n acida en Israel y ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel, también manifestó en repetidas ocasiones su firme apoyo a su país natal.

Estas diferencias ideológicas han generado roces en el set, y según fuentes que hablaron con Page Six, Disney ha intervenido para exigir a Zegler que modere sus publicaciones en redes sociales.

La controversia no se limita a las opiniones políticas de Zegler, ya que la estrella también es objeto de críticas por sus declaraciones sobre la versión original de Blancanieves, a la que calificó de “extraña” y “anticuada”.

“Se centra mucho en su historia de amor con un chico que literalmente la acosa. Es extraño. Así que no lo hicimos esta vez. Me daba miedo la versión original. Creo que la vi una vez y no la volví a ver”, declaró Zegler a Variety en 2022.