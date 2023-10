¿No fue invitada? Publica Alejandra Guzmán polémica fotografía junto a Silvia Pinal en el marco de la boda de Michelle Salas

Las razones de la ausencia de la rockera, son demasiado sencillas y complicadas a la vez, pues se cree que los problemas que existen entre esta y su hermana, “La Pasquel”, habrían influido para que no recibiera invitación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Eternamente bella” publicó una fotografía en la que aparece con su madre, la primera actriz Silvia Pinal, y todo hubiera quedado hasta ahí de no ser porque se le puede observar haciendo una señal obscena con la mano derecha.

Pero, polémica como es, Alejandra no se quedó de brazos cruzados y a unas horas de que su sobrina llegara hasta el altar, ella hizo una controvertida publicación en redes sociales que muchos aseguraron iba dirigida a la joven y provocó que los usuarios la tacharan de “ardida”.

“Caracoles”, fue la breve, pero contundente palabra con la que “La Guzmán” acompañó la imagen y que le generó cientos de críticas: “Así o más ardida”, “Luego por qué no la invitan, finísima persona”, “Si no te invitaron a la Boda es por tu comportamiento y mala actitud”, “Que necesidad de la grosería, teniendo a tu Señora madre a un lado”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Claro que no todo fue en contra de la cantante, varios de sus seguidores salieron a defenderla y hasta felicitarla por tomar la situación con bastante humor y no dejar de lado su personalidad irreverente: “Tengan su boda”, “Una de las mujeres más bellas de México y adelantada a su época”, “Hasta Italia los caracoles”, “Eres tremenda Ale”, “Brillas sola, no te hacen falta”, agregaron. (Con información de El Universal)