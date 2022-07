No es la primera vez que Natanael Cano asegura ser “el mejor exponente de los ‘corridos tumbados’”, siendo también “el único en llenar conciertos y ser reconocido a nivel mundial’, y el día de hoy lo volvió a afirmar en sus redes sociales.

El intérprete de 21 años declaró que no hay otro artista juvenil como él o que logre quitarle el “trono”. Así lo indicó en una story de su cuenta de Instagram, además elogiándose por su corta edad y la fama que ha logrado.

“Pregunta seria... ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro, talento, que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, so, no creo. Pero estamos hablando de México nomás, pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, sabes, ustedes tranquilos, yo nervioso”, reiteró.

