‘No hay nada mejor que ir al cine. Amo esa experiencia’: Kevin Costner habla en exclusiva con VANGUARDIA

¿Y cómo es que eligió volver al cine para explorar ahora el pasado del lejano oeste con ‘Horizon’ en vez de la TV como ‘Yellowstone’? Es algo difícil de explicar la gran razón por la que elegí ponerme en estos zapatos. Hay temas que hablan por si solo. Y no hay nada mejor que ir al cine, sentarse a oscuras y ver la vida de otras personas en una pantalla gigante. Amo esa experiencia. Y para ganarme la vida con algo así, quería buscar algo que yo pudiera disfrutar, tratando de entretener a alguien. Y cuando pienso en la gran promesa con que se construyó Estados Unidos, me apasiona la idea, esa promesa de poder conseguir lo que quieras en este país, si pudieras ir a buscarlo, si fueras lo suficientemente fuerte, si pudieras rebuscártelas solo o si tuvieras la suficiente suerte. Por aquella promesa, mucha gente se agrupó para construir este país, juntos.

Siempre quise trabajar en el cine y cuando lo logré ni yo lo podía creer. Me parecía algo increíble, por la pasión de mantener siempre el mejor nivel. Y es lo que también me ayuda a seguir pensando siempre en el público, aunque la primera película la hice para mí (Risas). Pero es cierto que siempre me pregunto si mi nuevo trabajo levanta el nivel y es algo que nunca voy a olvidar. Eso es lo que busco. Y comienza siempre con la relación que tenemos con la gente y ‘Horizon’ es para ellos, esperando que la disfruten tanto como yo.

¿Aquel famoso sueño americano era una realidad o solo un sueño? Bueno, no es realmente lo que pasó con todos y tampoco quiero juzgar a nadie, porque tampoco pretendo desacreditar a quienes crearon un lugar, sin ningún recurso más que la esperanza. Pero esa promesa de “Si puedes venir y sobrevivir, vas a poder construir tu hogar”, suele traer el drama que tanto nos gusta del cine, donde podemos disfrutar un buen drama, alguna risa o ciertos temas tristes, a lo largo de tres horas.

¿Y cómo es que decidió multiplicar esa misma idea en varias producciones de cine, con tan poca diferencia de tiempo en las fechas de estreno? Es algo que en realidad empecé en el año 1988, después traté de hacerlo en el 2013 y no pude. Pero decidí escribir más de una historia, aunque no pudiera hacerla. Y la cuadripliqué... van a ser cuatro en total, ya vienen. A mi me encanta el cine con muchas historias y mucha gente, donde alguien de repente quiere robar un banco y sale a formar un equipo, consigue un mapa, planea construir un tunel donde después no pase todo lo que esperaba que pasara.

Además de ser el director y autor, es también el gran protagonista ¿Hacia dónde van las 12 horas de la historia de su personaje? Mi personaje de Hayes Allison es alguien que busca un hogar donde sabe que no pertenece. Y me gusta que no sepas hacia donde va una historia, en el cine. ‘Horizon’ es un viaje a lo largo de 12 años de historia antes de la Guerra Civil que tampoco trata sobre la guerra civil, pero antes y durante, con la gente que terminó con menos, por todo el tiempo que duró, cuando el Oeste se cerró por completo.