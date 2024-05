‘No la cuenta’ Rechaza Galilea Montijo pelea a golpes con Andrea Escalona en programa ‘Hoy’

¿QUÉ DIJO GALILEA MONTIJO?

La Gali no tuvo empacho en reconocer que, efectivamente, hubo un momento tenso entre las dos, aunque negó que se tratase de una grave discusión como se manejó en los medios.

“A ver... no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tiene nada de malo, ya luego lo distorsionan todo, hay que buscar quién lo dijo, es normal, yo creo que me peleo más con ellas que con mis hermanos, con todas, no fue que fuera una pelea entre perros y gatos”, expresó.

Con el buen humor que la caracteriza, la conductora dijo que, si hubiera sido cierto que llegó a los golpes con ‘La Escalona’, la hija de Magda Rodríguez (1963 -2020) no la hubiera contado, debido que ella es una mujer más alta.