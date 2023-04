‘No me dejan morir en paz’; las últimas declaraciones de Andrés García

“Desafortunadamente, está muy bajo de hemoglobina, también de plaquetas [...] Andrés está consciente, está débil, a veces de malas [...] Hace cuatro días, de repente, me dijo que deberíamos de viajar”, confesó Portillo.

¿CUÁLES FUERON LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE ANDRÉS GARCÍA?

Fue el pasado mes de diciembre de 2022 cuando se publicó un video, titulado “Declaraciones”, con todo el consentimiento de Andrés García, donde reitera que su esposa, Margarita Portillo, y su hijastro Andrés López Portillo, “nunca han tomado un centavo, ni de cheque o efectivo sin permiso”, tras diversos rumores esparcidos en redes sociales y medios de farándula.

Estos portales, señalaban a los Portillo y su presunto interés en la fortuna del actor, acusaciones que no sólo interesó a los medios, sino, a su propio hijo Leonardo García, quien en reiteradas ocasiones lanzó mensajes sobre la actual familia del famoso.

“Lo que yo haga con mi dinero es cosa mía, a nadie le importa lo que yo haga con mi dinero. Quiero decirles y ustedes me conocen, yo soy un hombre que siempre he hablado con la verdad y si no mírenme a los ojos, en los ojos se ve, a mí no me tienen que proporcionar droga, nadie”, dijo, pues en los rumores resaltaba que al actor se le administraban narcóticos.