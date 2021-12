‘No me he vacunado ni me voy a vacunar’, el actor antivacunas Eduardo Verástegui da positivo a COVID-19

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”, escribió este lunes el actor que también es provida y gran partidario de Donald Trump.

“Ante ataques y burlas en la red social, replicó en la misma red social: Familia querida, la empatía es clave para poder entendernos y estar más cerca. Empatía significa saber mirar al otro y sentir con su corazón, escucharlo con sus oídos, ponerse en sus zapatos. Qué importante es querer comprendernos y aprender a hacerlo. Gracias por su empatía y por todo el acompañamiento que me están dando en estos días. ¡Los abrazo! ¡Juntos somos más fuertes!”, agregó en otro tuit ante los múltiples ataques que recibió.

Recordemos que el 6 de octubre pasado, Eduardo aseguró que no creía en las vacunas y que no se iba a vacunar. “No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las ... Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente”, señaló, acción que provocó que Twitter suspendiera su cuenta por un par de horas.