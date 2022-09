Juan Osorio está muy enamorado de su novia Eva Daniela , y los 38 años de diferencia que hay entre ellos no han sido impedimento para que la pareja disfrute de su amor y lo presuma por todo lo alto en las redes sociales, donde han recibido críticas justamente por la diferencia de edad entre ellos.

LAS CRÍTICAS A LA PAREJA

Los cibernautas no dejan de señalar que Daniela “parece la hija” de Juan Osorio cada vez que alguno de ellos comparte en sus redes alguna foto juntos, así pasó recientemente cuando postearon instantáneas de su viaje a España en el que los acompañó Emilio, el hijo que Juan tiene con la cubana Niurka.

Con 18 meses de relación, la pareja se muestra melosa en las redes y presumieron sus sentimientos sin importar las burlas y críticas; cuando cumplieron un año juntos, Daniela le dedicó un emotivo mensaje a Juan, en el que le recordó cómo fue su primera cita.

“Nunca olvidaré nuestra primera cita llena de risas y una plática maravillosa e interminable. Tampoco olvidaré cuando me dijiste: ‘Vamos a tomarnos una foto’ (Y aquí está nuestra primera foto juntos) tampoco olvidaré el día que me pediste ser tu novia y cada detalle del comienzo y transcurso de nuestra hermosa historia, siempre van a quedar guardados en mi corazón. Un año donde he aprendido tanto... y sobre todo el verdadero significado del amor, gracias por enseñarme que los hechos son los que realmente valen y que las palabras salen sobrando. Sólo puedo decir ¡¡¡¡ GRACIAS AMOR !!!!”.