En la nueva historia, Jenna Ortega con el personaje de la adolescente Astrid es quien tiene tanto que ver con la vuelta de Beetlejuice. Y lo hace en una forma similar en que Winona Ryder, como Lydia, ya lo había conseguido la primera vez: al descubrir una miniatura de la ciudad, escondida en el ático de la casa, después que una tragedia familiar reúne a la familia Deetz, en el mismísimo lugar donde todo había empezado con Alex Baldwin y Frena Davis (aunque esta vez no estén ni Alex no Geena, pero suman la fama de Mónica Bellucci y Willem Dafoe). Y nadie mejor que sumar al director Tim Burton, para conocer más detalles.

¿Cómo es que surgió la idea de esta nueva historia de Beetlejuice Beetlejuice? Tim Burton: Es una idea que me llevó 35 años desarrollarla (risas). Simplemente se me ocurrió pensar como fue que la primera vez me sentí realmente identificado con el personaje de Lydia (Winona Ryder), al ser una extraña adolescente que a lo largo de los años ahora ya tiene una experiencia de vida. También me gustó imaginar lo que podía haber pasado con la familia Deetz. Por eso es que se me ocurrió mostrar tres generaciones de esa misma familia, tres mujeres, que se convirtieron en el ancla para aprovechar la emoción tan personal de sus propias experiencias, a medida que van creciendo, por los extraños caminos que te lleva la vida. Eso es lo que tanto me interesó. Y siento que tuve suerte porque sentí que el rodaje terminó siendo como una reunión familiar al volver a trabajar con Catherine (O’hara), Michael (Keaton) y Winona (Ryder).