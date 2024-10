¡Nueva POLÉMICA! Sol León y su hija ‘Mirandita’ se separaron... culpan a su pareja, Ysrael Barajas

Sin embargo, como respuesta, la hija mayor de la creadora de contenido aseguró que “ Yo no me fui por voluntad propia ” , y compartió su versión de los hechos.

Finalmente reconoció que no tiene intenciones de regresar a su casa y pidió a su madre que deje de especular.

“Yo no me salí de mi casa, respeto esa decisión. Yo la verdad es que no quiero regresar a esa casa, porque fue muy fea la manera en la que me sacaron”, dijo Miranda.