$!Nueva York regresó con un gran concierto en Central Park, acortado por la llegada de ‘Henri’

“We Love NYC: The Homecoming Concert” es el nombre del primer concierto multitudinario organizado en Nueva York tras 17 meses de duras restricciones para frenar la pandemia de Covid-19.

Y fueron solamente dos horas, pues los asistentes tuvieron que ser evacuados por la alerta del Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) sobre la inminente llegada del huracán Henri que avanza hacia la costa este de Estados Unidos.

La programación completa del concierto incluyó a Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Kenny “Babyface” Edmonds, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King, Jennifer Hudson, Jimmy. Fallon, Journey, Jon Batiste, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Maluma, Carlos Santana, Rob Thomas, JP Saxe y Julia Michaels.

En un comunicado, citado por la cadena CNN que transmitió el evento, el alcalde Nueva York, Bill de Blasio, dijo: “Este será un momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses. Lo diré claramente: querrán estar aquí. Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que enfrentó desafíos increíbles el año pasado y los superó”.

El huracán Henri avanza con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y amenaza las costas de Nueva York y Nueva Inglaterra. Según el NHC, Henri provocará inundaciones y desbordamientos de los ríos en el lugar que impacte este domingo.

(Con información de Reuters y France24)