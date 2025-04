¡Orgullo de Coahuila! Lanza Vivir Quintana nuevo disco inspirado en mujeres encarceladas por defensa propia

“Este disco tiene un corazón diferente”, dijo Quintana, de 40 años, en una entrevista, l uciendo botas rojas brillantes , su característico mechón plata atravesando su cabello negro. “Pero este disco hay que entender que no es para vender, sino que es para cambiar conciencias”.

‘TANTAS VECES NO ME DEFENDÍ’

Sus canciones están destinadas a crear conciencia sobre los crecientes niveles de violencia contra las mujeres en toda América Latina: grupos de derechos humanos estiman que un promedio de diez mujeres son asesinadas en México cada día, y un sistema de justicia que muchos creen protege a los abusadores y silencia las voces de las mujeres.

En muchos casos, mujeres como las de los corridos de Quintana son acusadas de “exceso de legítima defensa”, cargos que han generado indignación entre muchos en México.

“Tantas veces temí por mi vida. Tantas veces no me defendí”, cantó Quintana, acunando su guitarra mientras su potente voz resonaba por los pasillos del edificio de su discográfica el miércoles. “Ahora vivo en prisión encerrada, y me siento más libre que en casa”.