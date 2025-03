¡Nuevo live action! Lanza Disney primer tráiler de ‘Lilo & Stitch’

El aumento de productos con los personajes de ‘Stitch’ en las tiendas comerciales y de juguetes se debe no sólo a una causa mágica, sino a que este próximo 25 de mayo se estrenará su live action. Es por ello que Disney liberó el tráiler del esperado proyecto anunciado en 2022.

¿QUÉ PASÓ CON ‘LILO & STITCH’?

Dirigido por Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On, este remake promete un enfoque fresco pero fiel a la esencia de la película animada original de 2002.

La película contará con Maia Kealoha como ‘Lilo’ y con la participación de Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen y Courtney B. Vance en papeles destacados, informó el medio internacional Variety.

Lilo es una huérfana criada por su hermana Nani, y ambas desarrollan un vínculo inquebrantable con Stitch (Experimento 626), quien aprende sobre el verdadero significado de “ohana”, palabra hawaiana que simboliza la familia.