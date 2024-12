‘Nunca abandoné a Liam’ Revela ‘amigo’ de Liam Payne los últimos momentos antes de su muerte

La búsqueda de justicia y la aclaración de los hechos sobre la muerte de Liam Payne no ha podido tener un final feliz, y es que aunque las autoridades han avanzado en silencio en las investigaciones TMZ ha hecho público los pasos logrados para hacerle justicia al ex One Direction.

Rogelio “Roger” Nores, amigo que estuvo con Liam Payne una hora antes de su fallecimiento, asegura que el cantante se encontraba feliz y juguetón antes de caer del balcón en Argentina.

De acuerdo con TMZ, Nores, quien ahora se encuentra bajo investigación, aseguró que fue a ver tres veces al intérprete el día de su fallecimiento y que se veía feliz, contento, juguetón aunque admitió que se encontraba alcoholizado.