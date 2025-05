¡Que siempre no! Anuncia plataforma Max que regresará a su nombre HBO Max

Desde redes sociales la compañía Warner Bros Discovery dio a conocer que la plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max... a partir de este próximo verano, tumbando la campaña y trabajo logrado a 2 años de su cambio de imagen.

Hace dos años la plataforma cambió de llamarse HBO Max a Max, luego de la unión de Warner Bros y Discovery. Esta es la cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público, y este año regresa a llamarse HBO Max.

De acuerdo con la empresa, el regreso de la marca HBO a HBO Max impulsará aún más el servicio y amplificará lo que los suscriptores pueden esperar de la oferta.