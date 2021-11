Olvidan el cubrebocas y la sana distancia para disfrutar del Corona Capital

A pesar de que al último momento cancelaron bandas como St. Vincent y The Kooks, eso no les importó a los asistentes que esperan con mucha ansiedad la presentación de Tame Impala, banda que cerrará el primer día del festival.

“Todos traen un revuelo por las cancelaciones de ST Vincent y The Kooks, pero yo estoy ansiosa porque este será mi primer Corona Capital. Me emocionan las primeras veces. El universo sabe desde hace cuánto quería ir a ese festival. Desde hace años me prometí que un día estaría brincando, bailando y descubriendo nueva música. Y este año por fin se me dio en circunstancias medio raras: en medio de una pandemia que aún no termina y con la restricciones que eso conlleva como el hecho de no poder compartir una cerveza con un amigo por ejemplo, a pesar de todo eso, estoy segura que será increíble y memorable y que lo recordaré siempre como la primera y más rara edición de un Corona Capital”, expresa a El Universal Alejandra Remigio.

En entrevista para El Universal, Armando Calvillo, organizador del Corona Capital, expresó que aunque hay medidas para evitar los contagios, no podían ser tan exigentes con el público.

“Nuestra máxima prioridad es el público y que tenga una grata experiencia, con la Secretaría de Salud, con el gobierno, estuvimos hablando de los protocolos, honestamente ellos no exigieron de más, nos dijeron que ya estaba abierto, la industria no va a cerrar ya, tenemos que abrir y no vamos a pedir protocolos muy estrictos para su regreso”, detalló.

Calvillo explicó que se basaron en medidas que ya fueron aplicadas en festivales internacionales, como el comprobante de vacunación o la prueba negativa del COVID-19.