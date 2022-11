“ Yo seguía mucho toda esta serie, este programa de ‘The X Factor’ en todos sus países, me lo memorizaba incluso ... me hizo mucha gracia que vinieran a mi país y pues probé, hice castings y tuve suerte ”, comentó el cantante español. “ Siempre estaré agradecidísimo de ese programa porque gracias a ellos yo me he dado a conocer un poquito ”, añadió.

“ Recibir esto y recibir este premio, porque para mí la nominación ya es un premio, que me hayan hecho sentir así me hace sentir volver a nacer, darme cuenta que todo el trabajo lleva a resultados y que si sigues trabajando y soñando, pues siguen pasando cosas ”, explico Granch .

“Lo que canto es lo que yo he aprendido por mí mismo y pues lo poquito que toco de guitarra lo he aprendido también de YouTube”, precisó. “Un día mi padre me dio una guitarra y (yo) empezaba a hacer ‘covers’ para Instagram. Un día hice una canción y me gustó, me gustó mucho el hecho de escribir y empezar a crear mis cositas”, añadió.