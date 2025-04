‘No van a poder tan fácil, es una cultura’: Junior H se pronuncia sobre la prohibición de los corridos en México

Para el cantante, la raíz cultural de los corridos va más allá de modas o decisiones gubernamentales: “Para mí es una cultura esto, es muy difícil apagarlo o dejar que de repente de un día para otro ya no se hagan corridos , que ya no se escuche esa música, es muy difícil y no van a poder ellos (Federación) tan fácil apagarlo porque es una cultura, una cultura mexicana que lleva toda la vida ” .

Aunque ha intentado explorar otros estilos musicales, reconoció que su base de seguidores sigue identificándolo con los corridos: “Cuando intento sacar nuevas canciones o con otro estilo, estilos diferentes, la gente lo apoya, lo acepta, pero nunca falta esa gente que comenta y dice ‘vuelve a los corridos’, porque por ellos nos conocieron. Sé que es un tema muy delicado e incluso trato de enfocarme y no dejamos de trabajar en los nuevos proyectos, pero esperemos que no se ponga más delicado”.

“Sé de antemano, que esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo musical con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público. Los lamentables hechos ocurridos anoche en el recinto, atentaron no solo contra la seguridad y, por tanto, la vida del público, así como también la integridad de mi equipo de trabajo y la mía”, escribió.

Conriquez dijo que seguirá haciendo música, pero con cambios: “Espero profundamente que esta situación pueda ser comprendida, pues yo seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música; aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público. Agradezco con el corazón a todas las personas que han apoyado mi carrera a pesar de las adversidades, y a todas aquellas que el día de hoy me escribieron, preocupadas por lo vivido anoche. Con respeto y cariño”.

Gobierno federal aclara postura: “no están prohibidos los narcocorridos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los narcocorridos estén prohibidos en el país. Desde Aguascalientes, la mandataria declaró que la intención del gobierno no es censurar, sino promover contenidos que no hagan apología de la violencia.

“El país [vive] un proceso educativo, informativo en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia”, dijo. Añadió: “Yo estoy en contra de prohibir y censurar. Más bien es promover otros contenidos, y por eso estamos el concurso este de México Canta que va a ayudar mucho”.

La Secretaría de Cultura federal lanzará en los próximos meses el concurso “México Canta: Por la Paz y contra las Adicciones”, una convocatoria binacional enfocada a jóvenes de entre 18 y 34 años, mexicanos y mexicoamericanos. El proyecto busca fomentar una nueva industria musical que explore géneros diversos sin recurrir a la apología del delito.

Aunque el gobierno federal insiste en que no hay una prohibición como tal, las decisiones de algunos estados y las reacciones del público, como lo sucedido en Texcoco, reflejan la tensión creciente entre la política cultural oficial y los intérpretes del género.