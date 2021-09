Paty Navidad: ‘en hospital me quisieron intubar, pero yo me negué’

“Nunca he dicho que el coronavirus no exista. Al contrario: he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida. Virus han existido toda la vida. Virus, bacterias, parásitos y más. El sistema se fortalece con ellos”, expresó.

“Llegué al hospital y se dijeron muchas cosas. Llegué con problemas de oxigenación y el diagnóstico era: neumonía, pero yo nunca me sentí con neumonía. Nunca tuve fiebre ni problemas para respirar, como se dijo. No estuve intubada”, añadió.

Navidad contó a ‘Al Extremo’ que en cuanto ingresó al hospital la querían intubar por lo que ella se negó rotundamente.

“Cuando llegué me querían intubar, pero les dije que no. Hay casos en que se intuba a las personas sin checarlas. Hay veces que no es necesario. Si me hubieran intubado, tal vez ya no estaría aquí”, señaló.

La actriz de La Fea Más Bella, dijo que ella nunca ha recomendado a las personas que no se vacunen y que cada quien tiene el derecho a elegir.

“Yo no he dicho a la gente que no se vacune. Yo he dicho: yo, Patricia Navidad, no me vacuno. Es mi derecho a elegir. La gente que haga lo que quiera y se haga responsable de sus decisiones”, expresó.