Paulina Rubio recibirá Premio Lo Nuestro a la trayectoria

Paulina Rubio , intérprete de “ Mío ”, “ Ni una sola palabra ” y “ Yo no soy esa mujer ”, será homenajeada en la 34a edición del galardón en la FTX Arena de Miami el 24 de febrero.

“La vida no deja de sorprenderme. Estoy muy agradecida y conmovida por este reconocimiento a mi carrera”, afirmó Rubio a The Associated Press. “Tantas vidas, tantas historias. Las batallas han valido la pena. Y más porque juntos las hemos librado. Mi familia, mis fans y mis amigos siempre de la mano. Hoy estoy aquí celebrando 30 años de historia, de nuestra historia. Gracias al Pau Power que hasta hoy nos une”, añadió

La ex integrante de Timbiriche ha sido galardonada con cinco Premios Lo Nuestro: álbum pop del año por “Paulina”, artista pop femenina del año en dos ocasiones, video musical del año por “Te quise tanto”, canción cumbia del año, regional mexicano por “Tú y yo” con Raymix, y el premio especial Jóvenes con Legado.

