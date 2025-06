Camila D. Aurora, directora de Johanne Sacrebleu, denuncia agresión transfóbica contra ella y su colectivo

AGRESOR DE COLECTIVO TRANS Y DISIDENTE FUE DETENIDO TRAS COMETER EL ATAQUE

De acuerdo con los testimonios de Camila, publicados en una serie de videos a través de TikTok y replicados en otras redes sociales, el atacante ya había sido señalado previamente por acosar al colectivo artístico del que forman parte tanto ella como otras personas trans y disidentes de género, en lo que parece ser un estacionamiento donde se dedican a la venta de productos.

Según el relato de Aurora, el agresor arremetió físicamente contra ella y contra Torres, quien intervino para protegerla, resultando con una lesión en el rostro. El atacante fue detenido tras el incidente, pero la directora manifestó preocupación por la manera en que las autoridades han abordado el caso, particularmente la Fiscalía de Investigación de los Grupos de Atención Prioritaria ubicada en Dr. Liceaga 93, donde denunció haber recibido un trato inadecuado y poco informado por parte del personal encargado.

MÚLTIPLES QUEJAS PREVIAS CONTRA EL AGRESOR, AUTORIDADES NO HABRÍAN ACTUADO

Camila señaló que él había regresado en diversas ocasiones al entorno donde se encontraba su contingente, a pesar de que ya habían presentado múltiples quejas por acoso, sin que se tomaran medidas preventivas.

“Este tipo repitió muchísimas veces una y otra vez un tipo que llevábamos metiendo quejas de semanas que venía acosarnos a las mujeres trans, a las mujeres disgénero. Venía a acosarnos, venía a molestarnos. Ya le habíamos pedido que se era que nos dejara en paz y el güey regresaba y regresaba y a la policía no le importaba nada hasta que no llegó a este grado.”

Durante su narración, Camila describió que el agresor, al momento del ataque, la insultó reiteradamente con expresiones transfóbicas y amenazas físicas explícitas.“A mí me repitió repetidas veces que me iba a partir mi madre porque yo no era mujer, que yo era un cabrón, que a mí sí me iba a descontar”, expresó.

La directora también afirmó que, a pesar de haber sido valorada por un médico legista, sus lesiones no fueron clasificadas como graves. Sin embargo, denunció el impacto emocional y el temor vivido durante la agresión, así como la desprotección institucional que sintió en el proceso de denuncia. En uno de los videos, señaló que “si este tipo sale libre, vamos a tapar la fiscalía. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia”.

AGRESOR DE CAMILA Y COLECTIVO TRANS CONTRABA CON ANTECEDENTE PENALES Y FUNGIA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD

Aurora añadió que el agresor contaba con antecedentes criminales y que, en redes sociales, había presumido dedicarse a la extorsión tras haber salido de prisión. Además, identificó que al momento del ataque, el individuo trabajaba en un estacionamiento como personal de seguridad bajo una empresa de outsourcing identificada como Taje Security. Aurora hizo un llamado público a que tanto la empresa como el estacionamiento se hagan responsables por los daños ocasionados a Jaylan Torres, así como por las posibles consecuencias legales y médicas derivadas del incidente.

“Tengo que decir que hago responsable a Taje Security de cualquier cosa que podría llegarnos a pasar a mí o a mi contingente. Ya que la agresión fue en sus horas de trabajo y también hacemos responsables al estacionamiento donde trabaja, ya que esta empresa Taje Security es un outsourcing.

“Ya que su jefe se deslindó del delito de su empleado, así que mañana precisamente vamos ir a hablar con el estacionamiento para esperar que tanto ellos como Taje Security City, se hagan cargo de los gastos que le han causado a Jaylan, por haber contratado ese tipo de persona. Así como también hago responsable a la fiscalía de cualquier daño que podamos llegar a recibir en caso de que este tipo quede libre o que alguno de sus amigos quiera venir a aplicar alguna venganza contra nosotros.”

“No estoy señalando a las empresas por haber contratado un ex convicto, ya que yo sí creo en la reformación, pero claramente contrataron a alguien no reformado. Me gustaría saber qué pruebas psicológicas hicieron para poderlo contratar”, declaró la cineasta.

