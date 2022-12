Desde el pasado mes de abril, Ignacio López Tarso asegura que la televisión y el cine lo han olvidado. Y es que, pese a su edad, el actor de 97 años se siente “en perfectas condiciones” para seguir trabajando en la gran pantalla, así como en obras de teatro. Empero, las oportunidades no han llegado.

Con una trayectoria de más de 70 años, así como diversas facetas exploradas en el cine mexicano, el arte dramático y la televisión, López Tarso ha participado en grandes cintas de la época de oro en el país, entre ellas, destaca “Macario”.

Aunque está muy interesado en el teatro, lamentó que ningún productor de cine o de televisión ha intentado comunicarse con él. En entrevista con “Sale el Sol”, reveló que quisiera vivir muchísimos años más, sin embargo, el estigma de su avanzada edad evita que consiga más proyectos.

“No me han llamado, me conocen todos muy bien, no necesito hacer llamados ni nada, ya saben. No me llaman, es porque no se han interesado ninguno de ellos en mí”, confesó.

Asimismo, el actor también se vio afectado por la pandemia de COVID-19, que lo obligó a cesar sus trabajos durante tres años, incluso, logró producir sus propias obras de teatro en internet. No obstante, dice que el cine lo ha “olvidado” por completo, así como la televisión.

“Hace mucho que no ofrecen nada interesante, nada digno de tomarse en cuenta; ha cambiado la mayor parte de productores, ahí tuve un gran amigo que fue Raúl Araiza que me dirigió en todas las telenovelas históricas y con él trabajaba encantado”, dijo Tarso, apenas el pasado mes de abril.

