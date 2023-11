‘Por El Honor De Los Cielos’: relata autora su lucha de sobrevivir en el mundo de capos mexicanos en los 90

La autora indica que fue gracias al aviso de Sonia Barragán (viuda de Carrillo), que pudieron salir de la casa de seguridad antes de que la orden llegara a los sicarios de la organización, sin embargo, fue justo ahí que la persecución por su vida, la de su hijo y la de su marido, comenzó.

“Timbra mi celular, timbra el celular de la esposa del otro médico y me dice ‘Mi amor, sálganse corriendo, me acaba de hablar Sonia, que ya no las van a dejar salir del rancho, que ya tienen órdenes de matarlas, así es de que sálganse con cualquier pretexto’”, expresó “Ángel”, recordando las indicaciones de su difunto esposo.

Asimismo, agradeció ampliamente la ayuda de Sonia durante todo el proceso en que tuvieron que abandonar la ciudad. Indicó que su contacto le salvó la vida en varias ocasiones.