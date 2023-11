¿Por qué se cancelan los conciertos en Saltillo? Camila, Grupo Marca Registrada y Brincos Dieras... las víctimas

El viernes se dio a conocer que la agrupación Camila “pospondría” su presentación en Saltillo; no solo sería cancelada, lo que no sería tan malo para sus fanáticos que esperaban corear con ellos sus éxitos a su regreso a la escena musical el próximo 24 de noviembre.

‘FALTA UN ESPACIO DIGNO’

Entre los más de 180 comentarios que tuvo el post en redes sociales de esta casa editorial, una de las respuestas más usadas fue la falta de un espacio “digno” o “adecuado” para que lleguen más artistas a la ciudad.

“Falta un espacio digno, donde los precios de los boletos estén acorde al lugar, es capital no es para que existan lugares así de malos como el lienzo charro”, dijo la usuaria Elizabeth. coincidiendo con la usuaria Soledad Villa, quien con un emoji de molestia escribió “Por que no existe un buen lugar donde puedan dar su concierto. Ya hace falta un buen auditorio”, dijo.

Diego López fue claro y también apeló a la falta de un espacio para estos eventos. “A saltillo le hace falta un buen lugar para conciertos, no salen del lienzo la velaría de la feria, el maravillas y el Madero y siempre se ven vacíos y pues no llenan los lugares por que no traen buenas bandas puro grupero y las bandas de música pop, metal u otros no le apuestan y seguro cobran caro”, escribió