Sepultan ‘Los Juegos del Hambre’ a ‘The Marvels’: cae 78% en taquilla

Parece que no pudo reponerse de la falta de “click” con los fanáticos de superhéroes, ya que Capitana Marvel junto a Ms. Marvel y Monica Rambeau no pudieron en su aventura espacial mantenerse en la cabeza de la taquilla estadounidense, reflejándose también en los cines del mundo.

‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ encabezó los cines en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de estreno con 44 millones de dólares en ventas de taquilla, según estimaciones de los estudios.

Fue un fin de semana ajetreado y el público tuvo ‘The Marvels’ como una opción y pese a eso el filme dirigido por Nia DaCosta cayó en picada un 78% en su segundo fin de semana, así como los estrenos a nivel nacional de la cinta familiar ‘Trolls World Tour’, la comedia de fútbol de Taika Waititi ‘Next Goal Wins’ y la película de terror ‘Thanksgiving’.