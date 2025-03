$!¿Por qué Zayn Malik canceló su concierto en la Ciudad de México? Así reaccionaron sus fans

Durante este 28 de marzo se tenía previsto un concierto del famoso cantante británico Zayn Malik, en Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Sin embrago, para el descontento de sus fans, la presentación fue cancelada de última hora.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra el ‘Rey de los Corridos Tumbados’ su cumpleaños con el ‘Nata Montana Fest’ y nuevo álbum

¿POR QUÉ ZAYN MALIK CANCELÓ SU CONCIERTO?

Según lo que explicó el exmiembro de One Direction en su cuenta de Instagram, su estado de salud había estado comprometido: “He estado muy enfermo desde esta mañana”, escribió.

Malik aseguró que hizo todo lo posible por subir al escenario, pero ”mi cuerpo no me lo permite”. También expresó su tristeza por no poder encontrarse con sus seguidores y agradeció su apoyo incondicional. “Gracias por su comprensión, les envío amor a cada uno de ustedes”, concluyó.

Hasta el momento, no se ha confirmado su padecimiento, a pesar de que rumores indican malestar estomacal.