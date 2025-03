Celebra el ‘Rey de los Corridos Tumbados’ su cumpleaños con el ‘Nata Montana Fest’ y nuevo álbum

El homenaje a Camacho no es casualidad. Cano ha expresado en diversas ocasiones la influencia que tuvo en su carrera el estilo de Ariel Camacho y su manera de interpretar los corridos. En una entrevista pasada, Cano mencionó: “Yo empecé por Ariel Camacho, la neta que siempre que estoy en una fiesta con mis amigos o que estamos juntos, les digo: ‘mira aquí estaría Ariel’. Yo siento que fue parte fundamental de todo lo mío, que siempre lo traigo ” .

El álbum incluye temas como ‘Alto Mando’, ‘Bien Guerrero’ y ‘Toro Encartado’, los cuales han sido bien recibidos por los seguidores del cantante.

Expectativa por ‘Ya no noto las diferencias’

A pesar de la emoción generada por el lanzamiento de su tributo a Ariel Camacho, los seguidores de Natanael Cano continúan a la espera de información sobre su próximo álbum de estudio, titulado ‘Ya no noto las diferencias’. Hace unas semanas, Cano publicó en Instagram una serie de fotografías con el mensaje: “Porscheta en París o Porscheta en Sonora. YA NO NOTO LAS DIFERENCIAS. NUEVO ÁLBUM”. Sin embargo, desde entonces no ha habido nuevas actualizaciones sobre su lanzamiento.

El anuncio de este nuevo proyecto se da después del éxito de ‘Nata Montana’, su undécimo álbum de estudio lanzado el 30 de junio de 2023 bajo la producción de Jimmy Humilde Music y la distribución de Warner Music Latina.