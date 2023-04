Presenta Esteban Salazar ‘Temporada’ e ‘Imaginación’ previo a lanzamiento de su álbum

“Es la última canción que saqué, la tercera la grabé en la Ciudad de México y en un estudio en Mérida”. Es una canción inspirada en un libro, llamado ‘Temporada en el Infierno’ no es tal cual ponerle música al libro de este poeta, más bien fue tomar el contexto y significado en el libro para significarlo un poco y crear una narrativa más apegada a lo que yo quería hacer”, contó el entrevistado.

Aseguró que trata de una relación amorosa joven. “Con un tono un poco más ingenuo o con muy impulsivo en sus actos, quise poner un poco el contrasté entre la duda, el compromiso la irresponsabilidad también un poco una relación joven”, dijo.

Esteban dijo que esta pieza en específica viene de inspiración en las bandas que escuchó en la juventud como The Cure y Soda Stereo.

“Precisamente en específico con Temporada me basé mucho en bandas como The Cure y también me gusta la parte, como melómano y también en la parte que crecí escuchando el rock latinoamericano”, compartió.