‘Pinta’ BLACKPINK de negro y rosa a México con su primer concierto en el Foro Sol

Desbordando energía estuvieron los asistentes quienes al adquirir la mejor entrada del show pudieron presenciar el soundchek en donde las idols interpretaron ‘I ce Cream’, ‘Bet You Wanna’ y ‘See u later’.

“Hola México”, se escuchó decir a la interprete de ‘On the Ground’ mientras los gritos se desbordaban en el Foro Sol. “Te amo mucho”, continúa diciendo Rosé mientras las emociones y alegrías aumentaban.

MOMENTO MÁGICO

Y a la espera de que las estrellas regresaran al escenario los miles de blinks disfrutaban de sus videos en las pantallas e interpretaban a la vez los éxitos que han hecho famosas a Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo.

Las luces se apagaron, los primeros acordes sonaron y pusieron al máximo las expectativas y la piel de los 60 mil asistentes al recinto cuando sonaba ‘How You Like That’ comenzó a sonar mientras las estrellas salieron al escenario.

No hubo canción que no haya sido coreada al máximo, desde ‘Pretty Savage’, ‘whistle’, ‘Kill This Love’ además de los solos enloquecieron al público el cual desde sus lugares iluminaba el recinto de color rosa.