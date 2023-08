Primero con Carlos Loret de Mola y Laura G; ahora con Ernesto Chavana... Marta Guzmán pelea en programa en vivo (video)

“Ese Chavana sigue con las mismas formar de crear polémica, que aburridas son”, “El contenido que el señor da no sirve es pura porquería”, “El programa del Chavana es muy vulgar, no sé cómo está en televisión abierta”, “Mal que la producción permitía que ese señor los interrumpiera”, expresaron los internautas.

Sin embargo, esto no bastó para que Chavana detuviera sus ataques en contra de sus compañeros, en cambio continuó diciendo que ahora se iba a quejar de que Guzmán abandonara el foro porque no lo iba a escuchar. Asimismo aseguró que deberían darle mayor difusión a contenidos propios del canal, principalmente el suyo que pertenece a la barra nocturna del Canal 6.

La revista TvNotas reveló que, a finales de 2011, se especuló que las conductoras fueron despedidas de la emisión por “peleoneras”; y es que en pleno cumpleaños de Guzmán, Laura le propinó tremendo zape:

Años después, Guzmán rompió el silencio y en entrevista con “SNSerio” de Multimedios reveló que sí tuvo sus problemas con Laura G.

“Yo duré 7 años en ese programa, en ese noticiero y sí hubo muchos dimes y diretes. Algo que me da mucha risa () después de lo de mi cumpleaños, la gente sabía que no éramos muy amigas, no nos llevamos muy bien que digamos, ella tenía su muy particular forma de ser y yo la mía”.

Y confesó que sí tuvieron sus roces:

Un día, de repente Laura llegó (gritando): “yoooo, yo voy a dar el clima’ y unos gritos y yo: pues llégale, vas’ y se paraba así y me decía: ¿y ahora qué hago? Y le respondía: yo qué sé, entonces un día para que no se viera tan mal, le dije: señala Yucatán, es lo más fácil de señalar y señaló Baja California, entonces yo dije: bueno, estamos bien en Geografía y se sintió como expuesta y se enojó, entonces iba y me acusaba, lo agarró personal”.

Eso sí Guzmán aclaró que nunca llegaron a los golpes, pero a pregunta expresa del conductor de multimedios sobre qué le diría hoy a Laura G que ya es una mujer casada, a lo que Marta respondió:

“Hoy le van a caer muchos veintes, hoy que ya es mamá, que está en una relación pues digamos estable, legal, ahora le entenderá”.

Al respecto, en su momento las cámaras de Tele Fórmula le preguntaron a Laura G si hubo pleito o no con Guzmán; algo que ella negó rotundamente:

“En el noticiero llevamos buen equipo, no somos los mejores amigos, hay muchísima diferencia de edad. Yo nunca golpeé a nadie. A ella nadie la golpeó y tampoco dijo que la habían golpeado”.

“Yo me llevo muy bien con todos, con todos soy muy educada, soy una dama. A lo mejor no tenemos tanta comunicación como la tengo con Toño de Valdés, hay mucha diferencia de edad, Martha me dobla casi la edad. De su parte a mi parte no hay química. Somos dos mujeres totalmente diferentes, no creo que haya celos profesionales”.

MARTA GUZMÁN CONFESÓ QUE NO FUE GRATO TRABAJAR CON CARLOS LORET DE MOLA

Marta Guzmán compartió con Carlos Loret de Mola en el programa ‘Primero Noticias’ pero su estadía como compañeros de trabajo en Televisa, no resultó muy grata. Este mal episodio en su vida profesional se hace vigente con la frase: “Su soberbia hizo que lo despidieran”.