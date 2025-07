¡No te quedes fuera! Este martes se entregan las cortesías para Natalia Jiménez en Saltillo

Los boletos digitales serán para tener acceso al área de butacas, mientras que los físicos serán para el área de talud y estos se entregarán el mismo día en el Centro Cultural Casa Purcell de 8:00 a 15:00 horas.

No obstante, al igual que con el resto de los eventos, no es necesario contar con pase para acceder al concierto, pero se le dará prioridad en el acceso a quienes tengan el suyo y si aún hay cupo en el recinto entonces podrán pasar quienes no tengan cortesías.

El concierto de Natalia Jiménez cerrará las actividades de la FINA este viernes 25 de julio a las 20:00 horas en el Auditorio del Parque Las Maravillas.