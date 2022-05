¿Problemas en Ciudad P. Luche? Azcárraga desmiente a Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves los fans de Eugenio Derbez y los defensores del Tren Maya se enfrentaron “celebrando” o “reclamando” por el veto que sufre el actor por parte de Televisa. Sin embargo sorpresivamente Emilio Azcárraga, dueño de la televisora desmintió el señalamiento del cómico y aseguró que la diferencia es por los derechos sobre la Familia P. Luche. Fue durante una entrevista radiofónica con Javier Poza que el comediante dijo que comenzó a darse cuenta de los hechos cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta “CODA” en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas. “De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, contó.

Y agregó: “Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya”, luego de que se enfrascó en una polémica campaña en contra del tramo 5 de ese proyecto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”.