Programa cancelado y entrevista pactada sobre la polémica relación, ¿Es cierto Luis de Llano?

Este viernes, en su programa “En Shock” Jorge Carbajal contó cómo Luis de Llano está intentando mantener un perfil bajo tras sus declaraciones en la entrevista que le dio a Yordi Rosado.

Incluso relata que a cambio de que trataran de forma sutil el tema en Grupo Imagen, le prometió una entrevista en exclusiva a Gustavo Adolfo Infante sobre su relación con Sasha.

“Oye Filip” comenta Jorge Carbajal al co conductor del programa Felipe Cruz, “tú vas a creer lo que me acabo de enterar, por qué en Imagen no se comenta nada de Sasha”.

“Fíjate, todavía tuvieron el descaro, ellos apoyando a las mujeres, apoyando la lucha... Fueron a entrevistar a Katia de la Cuesta, ¿no? Sobre su historia. O a Karla de la Cuesta, sobre su historia y todo este rollo con Sergio Andrade y con Gloria Trevi y todo. ¿No? Y le echan mucho rollo, que estamos con ustedes y todo”, anticipa Carbajal.

“Pero siguen sin hablar de Sasha, ¿verdad? ¿Por qué crees? Porque resulta que don Luis de Llano le pidió a Gustavo Adolfo Infante que no tocara el tema ahí en su programa de televisión; si no lo tocaba o lo llegaba a tocar lo más suavecito posible, le prometía la primera entrevista para hablar del tema cuando ya hubiera hablado con sus abogados, cuando ya supiera qué iba a proceder... (...) Por eso no se habla de Sasha Sokol en Imagen”, aseguró el conductor.