‘Que hueva hablar con él’... chica expone a David Zepeda intentando ligarla; niega acoso (videos)

“Cómo se graba en el espejo”, Tábata respondió: “Todo los video que me mandaba eran grabándose así”.

La chica dijo también que le daba ‘hueva’ platicar con el actor pues siempre repetía los mismos temas y su charla era aburrida.

“Lo mismo de siempre, a ver cuando me vienes a visitar y así de que no a ver cuando me invitas, el nomás como que hablaba osea hablaba por hablar y pues a mi la neta me dio hueva hablar con él porque pues, era lo mismo, cómo estás, pues estoy en el set, trabajando, buenos días, buenas tardes, la neta dije no pues que flojera, podrá ser bien guapo pero la neta si me daba un poco de hueva”, expreso la chica.

Finalmente, Tábata aseguró que el actor nunca la acoso ni le envió nada indebido, aunque si se sintió incómoda por el video que le mandó.

Hasta la fecha, el actor David Zepeda no ha hecho presencia ni se ha pronunciado respecto al caso. Aunque no cabe duda de que su nombre seguirá en todas las redes sociales, al menos, por un par de días.