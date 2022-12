¿Qué le pasa a Eduin Caz?... ayuda respiratoria y una bola en la garganta preocupan a sus fans

Eduin Caz , ha alarmado a su fanaticada al confesar que no se encuentra ‘nada bien’ de salud , y aunque este mensaje es muy escueto ha bastado para que sus fans muestren su preocupación ante un posible deterioro en la salud del líder de Grupo Firme .

“Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien”, compartió.

El intérprete puntualizó que los conciertos que tenía programados a presentar continúan en pie, pese al misterioso estado en el que se encuentra.

“Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional, ahí estaré para que se lo pasen de lo mejor”, añadió en el mensaje dirigido para sus siete millones de seguidores en la red social.

Otra publicación que causó preocupación fue en la que Johnny Caz, hermano del líder de Firme, publicó en sus instastories a Eduin usando una mascarilla de oxígeno, imagen donde también aparece un tatuador, aunque no quedó muy claro si Eduin se estaba haciendo plasmar un nuevo diseño.

Y es que según él mismo ha dado a conocer, atraviesa por algunos malestares físicos, como una hernia hiatal que le genera un gran dolor, una “bolita” en el cuello que se descubrió hace algunas semanas y esta nueva situación que actualmente lo hace tener que portar una máscara de oxígeno.