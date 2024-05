¿Qué le pasó a Peso Pluma?... así luce tras nuevo corte de cabello y las redes enloquecen

Curiosamente, Peso Pluma reveló hace unas semanas que el famoso ‘mullet’ fue un accidente. No tenía la intención de cortarse el cabello de esa manera, pero una vez que se sometió al cambio, decidió mantenerlo. Este estilo no planificado se convirtió en una tendencia inesperada y muy popular en México.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, detalló en la entrevista en el show de Jimmy Fallon.

El cambio de estilo de Peso Pluma plantea la pregunta de si aquellos que imitaron su ‘mullet’ también actualizarán su look para seguir los pasos del cantante. Sin importar las decisiones de sus seguidores, lo cierto es que Peso Pluma continúa siendo un referente de estilo y moda, además de su éxito en la música.

Debido al revuelo que causó en internet, también comenzó a viralizarse una imagen en blanco y negro presuntamente creada con inteligencia artificial. Donde se muestra a Doble P posando tranquilamente, vestido con una camisa casual color blanco, el peinado y rostro impecables.