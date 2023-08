¡Que pase la acusada! Tras ser atacada con una bebida y golpear a la fan, Cardi B ahora enfrenta cargos por agresión

HISTORIAL CONFLICTIVO

En 2019 Belcalis Marlenis Almánzar nombre real de la famosa, se vio envuelta en una polémica al salir agresivamente en contra de una reportera latino argumentando que esta estaba exponiendo a su padre e hija por intentar hacerle una entrevista.

“¿Ves cómo me veo? No me veo hermosa, estoy con mi padre, con mi hija... no me veo decente”, se le puede ver a Cardi decir para entrar a un negocio. Momentos después sale furiosa y agresiva porque la reportera intentó charla con su papá sin embargo al estar en la calle no se detuvo para manotear y gritarle a la comunicadora.